A9 LAINATE-COMO-CHIASSO: PER MALTEMPO CHIUSA L’ENTRATA DI FINO MORNASCO

Roma, 22 settembre 2025 – Per consentire lavori di manutenzione del margine della piattaforma autostradale, a seguito delle forti piogge che stanno interessando le regioni di nord-occidentali della penisola, l’entrata di Fino Mornasco, in entrambe le direzioni – Lainate e Chiasso, è chiusa fino alle 12:00 di domani, martedì 23 settembre.



In alternativa, si consiglia di entrare ai seguenti svincoli:

-verso Lainate: Lomazzo nord;

-verso Chiasso: Como Centro.



