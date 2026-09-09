A9 LAINATE-COMO-CHIASSO: PER MALTEMPO ANNULLATA LA CHIUSURA USCITA SVINCOLO DI UBOLDO
A9 LAINATE-COMO-CHIASSO: PER MALTEMPO ANNULLATA LA CHIUSURA USCITA SVINCOLO DI UBOLDO
Roma, 9 settembre 2026 – In considerazione del peggioramento delle condizioni meteo, sulla A9 Lainate-Como-Chiasso, è stata annullata la chiusura dello svincolo di Uboldo, in uscita per chi proviene da Chiasso/Como, che era prevista dalle 21:00 di questa sera, mercoledì 9, alle 5:00 di giovedì 10 settembre.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.