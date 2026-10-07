A9 LAINATE-COMO-CHIASSO: PER MALTEMPO ANNULLATA LA CHIUSURA DEL TRATTO SARONNO-TURATE VERSO CHIASSO
A9 LAINATE-COMO-CHIASSO: PER MALTEMPO ANNULLATA LA CHIUSURA DEL TRATTO SARONNO-TURATE VERSO CHIASSO
Roma, 7 ottobre 2026 – In considerazione del peggioramento delle condizioni meteo, sulla A9 Lainate-Como-Chiasso, è stata annullata la chiusura del tratto compreso tra Saronno e Turate, verso Como/Chiasso, prevista dalle 21:00 di questa sera, mercoledì 7, alle 5:00 di giovedì 8 ottobre;
sarà regolarmente aperta anche l’entrata dello svincolo di Saronno, in entrambe le direzioni.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.