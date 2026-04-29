A9 LAINATE-COMO-CHIASSO: PER MALTEMPO ANNULLATA LA CHIUSURA DEL TRATTO COMO CENTRO E COMO CENTRO-CHIASSO

Roma, 29 aprile 2026 – In considerazione del peggioramento delle condizioni meteo, sulla A9 Lainate-Como-Chiasso, è stata annullata la chiusura del tratto compreso tra Como Centro e Chiasso, verso Chiasso, che era prevista dalle 22:00 di questa sera, mercoledì 29, alle 5:00 di giovedì 30 aprile.

Di conseguenza, sarà regolarmente aperta l’entrata dello svincolo di Como Centro, in entrambe le direzioni.