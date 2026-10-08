A9 LAINATE-COMO-CHIASSO: PER MALTEMPO ANNULLAMENTO CHIUSURA USCITA DI FINO MORNASCO
A9 LAINATE-COMO-CHIASSO: PER MALTEMPO ANNULLAMENTO CHIUSURA USCITA DI FINO MORNASCO
Roma, 8 ottobre 2026 – In considerazione del peggioramento delle condizioni meteo, è stata annullata la chiusura, sulla A9 Lainate-Como-Chiasso, dell’uscita di Fino Mornasco, per chi proviene da Como, prevista dalle 21:00 di questa sera, giovedì 8, alle 5:00 di venerdì 9 ottobre.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.