A9 LAINATE-COMO-CHIASSO: PER MALTEMPO ANNULLAMENTO CHIUSURA TRATTO LOMAZZO NORD-ALLACCIAMENTO A36 ED ENTRATA LOMAZZO NORD
A9 LAINATE-COMO-CHIASSO: PER MALTEMPO ANNULLAMENTO CHIUSURA TRATTO LOMAZZO NORD-ALLACCIAMENTO A36 ED ENTRATA LOMAZZO NORD
Roma, 24 novembre 2026 – In considerazione del peggioramento delle condizioni meteo, sulla A9 Lainate-Como-Chiasso, sono state annullate le chiusure previste dalle 21:00 di questa sera, martedì 24, alle 5:00 di mercoledì 25 novembre, del tratto Lomazzo nord-allacciamento A36 Pedemontana Lombarda verso Lainate e dell’entrata di Lomazzo nord in entrambe le direzioni.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.