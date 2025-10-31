A9 LAINATE-COMO-CHIASSO: PER MALTEMPO ANNULLAMENTO CHIUSURA STANOTTE USCITA DOGANA MERCI DI CHIASSO
Roma, 31 ottobre 2025 – In considerazione del peggioramento delle condizioni meteo, sulla A9 Lainate-Como-Chiasso è stata annullata l’ultima chiusura in programma della dogana merci di Chiasso, in uscita per chi proviene da Lainate/Como, prevista dalle 21:00 di questa sera, venerdì 31 ottobre, alle 5:00 di sabato 1 novembre.