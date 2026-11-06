A9 LAINATE-COMO-CHIASSO: PER MALTEMPO ANNULLAMENTO CHIUSURA NOTTURNA DEL TRATTO FINO MORNASCO-TURATE E DELLE ENTRATE DI FINO MORNASCO E LOMAZZO NORD

Roma, 6 novembre 2026 – In considerazione del peggioramento delle condizioni meteo, sulla A9 Lainate-Como-Chiasso, è stata annullata la chiusura del tratto Fino Mornasco-Turate, verso Lainate, che era prevista dalle 22:00 di questa sera, venerdì 6, alle 6:00 di sabato 7 novembre.

Di conseguenza, saranno regolarmente aperte le entrate di Fino Mornasco e di Lomazzo nord, in entrambe le direzioni e regolarmente accessibile anche l’area di servizio “Lario ovest”.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.