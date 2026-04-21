A9 LAINATE-COMO-CHIASSO: PER MALTEMPO AGGIORNAMENTO PROGRAMMA CHIUSURE NOTTURNE TRATTO LAGO DI COMO-COMO CENTRO VERSO LAINATE
A9 LAINATE-COMO-CHIASSO: PER MALTEMPO AGGIORNAMENTO PROGRAMMA CHIUSURE NOTTURNE TRATTO LAGO DI COMO-COMO CENTRO VERSO LAINATE
Roma, 21 aprile 2026 – In considerazione del peggioramento delle condizioni meteo, sulla A9 Lainate-Como-Chiasso, è stata annullata la chiusura del tratto compreso tra Lago di Como e Como Centro, verso Lainate, prevista dalle 22:00 di questa sera martedì 21 alle 5:00 di mercoledì 22 aprile.
Rimane confermata, come da programma, la chiusura del suddetto tratto, dalle 22:00 di mercoledì 22 alle 5:00 di giovedì 23 aprile, per consentire lavori di pavimentazione.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Lago di Como, percorrere la viabilità ordinaria in direzione Lainate/Milano e rientrare in A9 verso Lainate allo svincolo di Como Centro.