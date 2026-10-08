A9 LAINATE-COMO-CHIASSO: PER MALTEMPO AGGIORNAMENTO PROGRAMMA CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO LOMAZZO SUD-FINO MORNASCO

Roma, 8 ottobre 2026 – In considerazione del peggioramento delle condizioni meteo, sulla A9 Lainate-Como-Chiasso, è stata annullata la chiusura del tratto compreso tra Lomazzo sud e Fino Mornasco, verso Como/Chiasso, prevista dalle 21:00 di questa sera, giovedì 8, alle 5:00 di venerdì 9 ottobre; aperta anche l’entrata di Lomazzo nord in entrambe le direzioni e regolarmente accessibile l’area di servizio “Lario est”, situata nel suddetto tratto.

Rimane confermata, come da programma, la chiusura del tratto Lomazzo sud-Fino Mornasco, verso Como/Chiasso, dalle 21:00 di venerdì 9 alle 5:00 di sabato 10 ottobre.

Si ricorda che sarà contestualmente chiusa l’entrata di Lomazzo nord, in entrambe le direzioni, mentre l’area di servizio “Lario est”, situata nel suddetto tratto, sarà chiusa con un’ora di anticipo.

In alternativa, si consiglia:

per la chiusura del tratto: dopo l’uscita obbligatoria a Lomazzo sud, percorrere la viabilità ordinaria: SP32 verso Lomazzo, SP30 verso Cadorago-Fino Mornasco, SP35, via Marco Polo, via Livescia e rientrare in A9 a Fino Mornasco;

per la chiusura dell’entrata di Lomazzo nord verso Como/Chiasso: Fino Mornasco;

per la chiusura dell’entrata di Lomazzo nord verso Lainate: Lomazzo sud.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.