A9 LAINATE-COMO-CHIASSO: PER MALTEMPO AGGIORNAMENTO CHIUSURE NOTTURNE SVINCOLI
Roma, 2 febbraio 2026 – In considerazione del peggioramento delle condizioni meteo, sulla A9 Lainate-Como-Chiasso, sono state annullate le chiusure previste dalle 21:00 di questa sera, lunedì 2, alle 5:00 di martedì 3 febbraio, di seguito indicate:
-annullata la chiusura dell’uscita dello svincolo di Origgio, per chi proviene da Lainate;
-annullata la chiusura dell’entrata e dell’uscita dello svincolo di Saronno;
-annullata la chiusura dell’entrata, verso Lainate e Chiasso, dello svincolo di Turate.
Rimangono confermate, come da programma, sulla stessa A9, le chiusure dalle 21:00 di martedì 3 alle 5:00 di mercoledì 4 febbraio, in modalità alternata, di seguito indicate:
-sarà chiuso lo svincolo di Lomazzo nord, in entrata in entrambe le direzioni Lainate e Como.
In alternativa si consiglia di entrare a Lomazzo sud o a Fino Mornasco;
-sarà chiuso lo svincolo di Fino Mornasco, in in uscita per chi proviene da Lainate.
In alternativa si consiglia di uscire a Lomazzo nord o Como Centro;
-sarà chiuso lo svincolo di Como Centro, in uscita per chi proviene da Lainate.
In alternativa si consiglia di uscire a Fino Mornasco o Lago di Como.
Si ricorda che le suddette chiusure saranno effettuate in modalità alternata.