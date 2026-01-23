A9 LAINATE-COMO-CHIASSO: PER MALTEMPO AGGIORNAMENTO AL PROGRAMMA CHIUSURE NOTTURNE TRATTO COMO CENTRO-CHIASSO

Roma, 23 gennaio 2026 – In considerazione del peggioramento delle condizioni meteo, sulla A9 Lainate-Como-Chiasso, è stata annullata la chiusura del tratto compreso tra Como Centro e Chiasso, verso Chiasso, che era previsa dalle 23:00 di questa sera, venerdì 23, alle 6:00 di sabato 24 gennaio; di conseguenza, sarà regolarmente aperta l’entrata di Como Centro, in entrambe le direzioni.

Rimangono confermate, come da programma, le chiusure del suddetto tratto, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle gallerie, di seguito indicate:

-dalle 23:00 di sabato 24 alle 6:00 di domenica 25 gennaio;

-dalle 22:00 di domenica 25 alle 5:00 di lunedì 26 gennaio.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Como Centro, percorrere la viabilità ordinaria in direzione Chiasso, fino a raggiungere la dogana cittadina.

Si precisa che lo svincolo di Como Centro sarà contestualmente chiuso in entrata in entrambe le direzioni.

In alternativa si consiglia:

verso Chiasso: percorrere la viabilità ordinaria in direzione Chiasso fino a raggiungere la dogana cittadina;

verso Lainate: entrare a Fino Mornasco.