A9 LAINATE-COMO-CHIASSO E A8 MILANO-VARESE: CHIUSURE NOTTURNE
A9 LAINATE-COMO-CHIASSO E A8 MILANO-VARESE: CHIUSURE NOTTURNE
Roma, 23 gennaio 2026 – Sulla A9 Lainate-Como-Chiasso e sulla A8 Milano-Varese, per consentire lavori di pavimentazione, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
DALLE 22:00 DI LUNEDI’ 26 ALLE 5:00 DI MARTEDI’ 27 GENNAIO
Sulla A9 Lainate-Como-Chiasso:
-sarà chiuso, per chi proviene da Chiasso, il ramo di immissione sulla A8 Milano-Varese, verso Milano.
In alternativa, anticipare l’uscita allo svincolo di Saronno, al km 15+700, percorrere la SP527 Bustese verso Rescaldina-Castellanza ed entrare in A8 verso Milano a Castellanza.
Sulla A8 Milano-Varese:
-sarà chiusa l’uscita di Lainate, per chi proviene da Varese.
In alternativa si consiglia:
per chi proviene da Milano: Legnano, sulla stessa A8.
In ulteriore alternativa, proseguire verso Milano, immettersi sulla A50 Tangenziale ovest e uscire allo svincolo SS33 del Sempione;
-per chi proviene da Chiasso: uscire, sulla A9 Lainate-Como-Chiasso, a Saronno.
In ulteriore alternativa, proseguire verso Milano, immettersi sulla A50 Tangenziale ovest e uscire allo svincolo SS33 del Sempione;
-sarà chiuso lo svincolo di Origgio ovest, in uscita per chi proviene da Milano.
In alternativa si consiglia di uscire a Legnano;
-sarà chiusa l’area di servizio “Villoresi ovest”, situata nel tratto compreso tra Lainate e Milano nord, verso Milano.
DALLE 22:00 DI GIOVEDI’ 29 ALLE 5:00 DI VENERDI’ 30 GENNAIO
Sulla A8 Milano-Varese:
-sarà chiuso, per chi proviene da Milano, il ramo di immissione sulla A9 Lainate-Como-Chiasso, verso Chiasso.
In alternativa, uscire allo svincolo di Lainate Arese, percorrere la viabilità ordinaria: SP300 via per Caronno, via Trattati di Roma verso Garbagnate, SP233 Varesina in direzione Caronno-Origgio-Saronno ed entrare in A9 a Origgio;
-sarà chiusa l’entrata di Lainate, verso Varese.
In alternativa si consiglia:
verso Varese: Legnano, sulla A8;
verso Chiasso: Saronno, sulla A9;
-sarà chiusa l’area di servizio “Villoresi est”, situata nel tratto compreso tra Milano nord e Lainate, verso Varese.