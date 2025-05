A9 LAINATE-COMO-CHIASSO E A23 UDINE TARVISIO: PROVVEDIMENTI PER L’AGEVOLAZIONE DEI TRANSITI VEICOLARI IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA’ SVIZZERE E AUSTRIACHE DELL’ASCENSIONE

Roma, 27 maggio 2025 – Sulla A9 Lainate-Como-Chiasso e sulla A23 Udine-Tarvisio, in occasione della festività dell’Ascensione che si celebra in Svizzera e in Austria giovedì 29 maggio, per agevolare i flussi di traffico sia in entrata che in uscita dall’Italia, saranno adottati provvedimenti temporanei per il transito dei veicoli pesanti e sarà previsto da parte delle Direzioni di Tronco di Milano e di Udine e dal Compartimento Polizia Stradale, un potenziamento del servizio di assistenza all’utenza e dei presidi alla segnaletica.

Sulla A9 Lainate-Como-Chiasso:

-sarà chiusa, come di consueto, la dogana commerciale di Como Brogeda per l’intera giornata del 29 maggio.

Al fine di evitare possibili accodamenti tra lo svincolo di Como Centro e il confine svizzero dovuti ai mezzi pesanti fermi, dalle prime ore della notte in attesa della ripresa delle attività della dogana prevista per la mattina di venerdì 30 maggio, è stato definito, in accordo con il Compartimento Polizia Stradale della Regione Lombardia e con il supporto degli enti territoriali della Polizia di Como, un provvedimento di regolamentazione della circolazione per consentire ai veicoli leggeri di transitare prioritariamente grazie all’installazione di una deviazione di carreggiata. Tale configurazione permetterà inoltre di modulare il passaggio dei mezzi pesanti accumulati tra Lomazzo nord e Como Grandate.

Contestualmente e sempre al fine di evitare che si alimentino gli accodamenti in corrispondenza degli stalli creati per i mezzi pesanti, saranno temporaneamente chiusi dalle 4:00 alle 14:00 di venerdì 30 maggio e comunque fino al termine dei provvedimenti di regolamentazione i seguenti svincoli:

-Lomazzo nord, in entrata verso Chiasso.

In alternativa si consiglia di percorrere la SP30 verso Milano e immettersi sulla A36 Pedemontana Lombarda; in ulteriore alternativa, entrare sulla A9 dallo svincolo di Turate, al km 19+000;

-Fino Mornasco in entrata verso Lainate e Chiasso e in uscita per chi proviene da Lainate.

In alternativa si consiglia di utilizzare i seguenti svincoli:

in entrata verso Lainate, utilizzare Lomazzo sud, al km 23+600;

in entrata verso Chiasso, percorrere la SP35 ed entrare sulla A9 dallo svincolo di Como Centro, al km 33+800;

in uscita da Lainate, si consiglia di uscire a Lomazzo nord, al km 25+400 e immettersi sulla SP30 in direzione di Como.

Inoltre, sarà chiuso, per chi proviene da Lainate, il ramo di allacciamento sulla A59 Tangenziale di Como.

In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo di Lomazzo nord, al km 25+400, immettersi sulla SP30 e seguire le indicazioni per la A59.

Sempre sulla A9, al fine di agevolare i flussi attesi per le festività svizzere, a partire dalle ore 6:00 di giovedì 29 maggio, sarà rimosso il cantiere di ammodernamento del viadotto Fati, situato al km 40+300.

Le attività saranno pertanto sospese per tutta l’estate e fino alla metà di settembre, quando partirà la fase conclusiva dell’intervento.

Sulla A23 Udine-Tarvisio:

-nella giornata di giovedì 29 maggio, in considerazione del divieto di transito dei veicoli pesanti in territorio austriaco, i veicoli pesanti in uscita dall’Italia, potranno sostare all’interno delle aree di parcheggio e di servizio e in aree adiacenti la sede autostradale, presso l’Autoporto di Pontebba e in Zona Industriale di Amaro.

In tale giornata, inoltre, sono previsti accodamenti alla barriera di Ugovizza, in entrata verso l’Italia e, per i rientri in Austria, sono previsti tempi di percorrenza superiori alla media lungo il tracciato della A23 Udine-Tarvisio, per l’intera giornata di domenica 1 giugno, e attese in uscita alla barriera di Ugovizza.