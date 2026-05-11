A9 LAINATE-COMO-CHIASSO E A23 UDINE TARVISIO: PROVVEDIMENTI PER L’AGEVOLAZIONE DEI TRANSITI VEICOLARI IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA’ SVIZZERE E AUSTRIACHE DELL’ASCENSIONE

Roma, 11 maggio 2026 – Sulla A9 Lainate-Como-Chiasso e sulla A23 Udine-Tarvisio, in occasione della festività dell’Ascensione che si celebra, in Svizzera e in Austria, giovedì 14 maggio, per agevolare i flussi di traffico sia in entrata che in uscita dall’Italia, saranno adottati provvedimenti temporanei per il transito dei veicoli pesanti e sarà previsto, da parte della Direzioni di Tronco di Milano e di Udine e dal Compartimento Polizia Stradale, un potenziamento del servizio di assistenza all’utenza e dei presidi alla segnaletica.

Sulla A9 Lainate-Como-Chiasso:

-sarà chiusa, come di consueto, la dogana commerciale di Como Brogeda per l’intera giornata del 14 maggio.

Al fine di evitare possibili accodamenti tra lo svincolo di Como Centro e il confine svizzero, dovuti ai mezzi pesanti fermi dalle prime ore della notte in attesa della ripresa delle attività della dogana, prevista per la mattina di venerdì 15 maggio, è stato definito, in accordo con il Compartimento Polizia Stradale della Regione Lombardia e con il supporto degli enti territoriali della Polizia di Como, un provvedimento di regolamentazione della circolazione per consentire ai veicoli leggeri di transitare prioritariamente grazie all’installazione di una deviazione di carreggiata. Tale configurazione permetterà, inoltre, di modulare il passaggio dei mezzi pesanti accumulati tra Lomazzo nord e Como Grandate.

Contestualmente e sempre al fine di evitare che si alimentino gli accodamenti in corrispondenza degli stalli creati per i mezzi pesanti, saranno temporaneamente chiusi dalle 4:00 alle 14:00 di venerdì 15 maggio e, comunque fino al termine dei provvedimenti di regolamentazione, i seguenti svincoli:

-sarà chiuso lo svincolo di Lomazzo nord, in entrata verso Chiasso.

In alternativa si consiglia di percorrere la viabilità ordinaria, verso Chiasso, fino a raggiungere la dogana cittadina; in ulteriore alternativa, entrare in A9 allo svincolo di Turate;

-sarà chiuso lo svincolo di Fino Mornasco, in entrata verso Lainate e Chiasso e in uscita per chi proviene da Lainate.

In alternativa si consiglia di utilizzare i seguenti svincoli:

in entrata verso Lainate: Lomazzo nord;

in entrata verso Chiasso: percorrere la viabilità ordinaria verso Chiasso fino a raggiungere la dogana cittadina;

in uscita da Lainate: Lomazzo nord, al km 25+400;

-saranno chiusi, per chi proviene da Lainate, i Rami di allacciamento sulla A59 Tangenziale di Como, in entrambe le direzioni.

In alternativa si consiglia di proseguire in A9 verso Chiasso e uscire allo svincolo di Como centro.

Sulla A23 Udine-Tarvisio:

-nella giornata di giovedì 14 maggio, in considerazione del divieto di transito dei veicoli pesanti in territorio austriaco, i veicoli pesanti in uscita dall’Italia, potranno sostare all’interno delle aree di parcheggio e di servizio e in aree adiacenti la sede autostradale, presso l’Autoporto di Pontebba e in Zona Industriale di Amaro.

In tale giornata, inoltre, sono previsti accodamenti alla barriera di Ugovizza, in entrata verso l’Italia e, per i rientri in Austria, sono previsti tempi di percorrenza superiori alla media lungo il tracciato della A23 Udine-Tarvisio, per l’intera giornata di domenica 17 maggio e attese in uscita alla barriera di Ugovizza.