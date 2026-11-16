A9 LAINATE-COMO-CHIASSO: CHIUSURE PER UNA NOTTE USCITA SVINCOLI DI LOMAZZO SUD E LOMAZZO NORD
A9 LAINATE-COMO-CHIASSO: CHIUSURE PER UNA NOTTE USCITA SVINCOLI DI LOMAZZO SUD E LOMAZZO NORD
Roma, 16 novembre 2026 – Sulla A9 Lainate-Como-Chiasso, per consentire lavori di pavimentazione, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
-dalle 21:00 di giovedì 19 alle 5:00 di venerdì 20 novembre, sarà chiuso lo svincolo di Lomazzo sud, in uscita per chi proviene da Lainate.
In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo di Lomazzo nord;
-dalle 22:00 di venerdì 20 alle 5:00 di sabato 21 novembre, sarà chiuso lo svincolo di Lomazzo nord, in uscita per chi proviene da Lainate.
In alternativa si consiglia di uscire dallo svincolo di Lomazzo sud.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.