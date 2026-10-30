A9 LAINATE-COMO-CHIASSO: CHIUSURE PER UNA NOTTE ENTRATA SVINCOLI DI ORIGGIO E DI LOMAZZO SUD
A9 LAINATE-COMO-CHIASSO: CHIUSURE PER UNA NOTTE ENTRATA SVINCOLI DI ORIGGIO E DI LOMAZZO SUD
Roma, 30 ottobre 2026 – Sulla A9 Lainate-Como-Chiasso, per consentire lavori di pavimentazione, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
-dalle 21:00 di lunedì 2 alle 5:00 di martedì 3 novembre, sarà chiuso lo svincolo di Origgio, in entrata in entrambe le direzioni.
In alternativa si consiglia di entrare ai seguenti svincoli:
verso Lainate: Uboldo;
verso Como: Saronno o Uboldo;
-nelle due notti di martedì 3 e mercoledì 4 novembre, con orario 21:00-5:00, sarà chiuso lo svincolo di Lomazzo sud, in entrata in entrambe le direzioni.
In alternativa si consiglia di entrare allo svincolo di Turate o di Lomazzo nord.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.