A9 LAINATE-COMO-CHIASSO: CHIUSURE PER UNA NOTTE AREA DI SERVIZIO LARIO OVEST E SVINCOLO DI TURATE

D08 DIRAMAZIONE GALLARATE-GATTICO: CHIUSURE PER UNA NOTTE ENTRATA STAZIONE DI BESNATE E TRATTO ALLACCIAMENTO A8-BESNATE VERSO LA A26

Roma, 20 aprile 2026 – Sulla A9 Lainate-Como-Chiasso e sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

DALLE 21:00 DI LUNEDI’ 20 ALLE 5:00 DI MARTEDI’ 21 APRILE

Sulla A9 Lainate-Como-Chiasso:

-sarà chiusa l’area di servizio “Lario ovest”, situata nel tratto compreso tra Fino Mornasco e Lomazzo nord, verso Lainate.

DALLE 21:00 DI MARTEDI’ 21 ALLE 5:00 DI MERCOLEDI’ 22 APRILE

Sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico:

-sarà chiusa la stazione di Besnate, in entrata in entrambe le direzioni.

In alternativa si consiglia:

verso la A26 Genova Voltri-Gravellona Toce: Sesto Calende Vergiate, sulla stessa D08 Diramazione Gallarate-Gattico;

verso Varese: Solbiate Arno Albizzate o Gallarate, sulla A8 Milano-Varese;

verso Milano: Busto Arsizio, sulla A8 Milano-Varese.

Si ricorda la chiusura, in modalità continuativa, dell’entrata verso Milano di Gallarate, per consentire lavori di installazione delle nuove barriere antirumore.

DALLE 21:00 DI MERCOLEDI’ 22 ALLE 5:00 DI GIOVEDI’ 23 APRILE

Sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico:

-sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento A8 Milano-Varese e Besnate, verso la A26 Genova Voltri-Gravellona Toce.

Contestualmente, sarà chiuso il Ramo di allacciamento che dalla A8 Milano-Varese immette sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico, per chi proviene da Varese ed è diretto verso la A26 Genova Voltri-Gravellona Toce.

In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:

per la chiusura del tratto allacciamento A8-Besnate, uscire sulla A8 a Gallarate, proseguire sulla viabilità ordinaria: SS33 del Sempione via dei Mille, via Bettolino, via Monte San Martino, SP26 ed entrare sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico alla stazione di Besnate, in direzione della A26 Genova Volti-Gravellona Toce.

Chi supererà Gallarate, dovrà proseguire obbligatoriamente sulla A8 verso Varese, dove potrà uscire allo svincolo di Solbiate Arno Albizzate, percorrere la SP26 e la SP49 ed entrare sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico alla stazione di Besnate;

per la chiusura del Ramo di allacciamento A8/D08 verso la A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, uscire allo svincolo di Solbiate Arno Albizzate, immettersi sulla SP26 ed SP49 ed entrare sulla D08 alla stazione di Besnate.

In ulteriore alternativa, proseguire sulla A8 verso Milano, uscire a Gallarate, percorrere la viabilità ordinaria ed entrare sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico alla stazione di Besnate.

DALLE 21:00 DI GIOVEDI’ 23 ALLE 5:00 DI VENERDI’ 24 APRILE

Sulla A9 Lainate-Como-Chiasso:

-sarà chiuso lo svincolo di Turate, in entrata in entrambe le direzioni e in uscita per chi proviene da Chiasso.

In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo di Saronno o di Lomazzo nord.