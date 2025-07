A9 LAINATE-COMO-CHIASSO: CHIUSURE NOTTURNE

Roma, 18 luglio 2025 – Sulla A9 Lainate-Como-Chiasso, per consentire lavori di manutenzione delle essenze arboree, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

DALLE 22:00 DI LUNEDI’ 21 ALLE 5:00 DI MARTEDI’ 22 LUGLIO – sarà chiuso il tratto tra Lomazzo sud e Como Centro verso la Svizzera. Contestualmente verranno chiusi al traffico i rami di allacciamento che dalla A59 Tangenziale di Como immettono sulla A9 in direzione di Chiasso. L’area di servizio Lario est, situata all’interno del suddetto tratto chiuderà con un’ora di anticipo.

In alternativa si consiglia, dopo l’uscita a Lomazzo sud, di percorrere la SP32, la SP30, la SP35, Via Cecilio ed entrare sulla A9 allo svincolo di Como centro.

DALLE 22:00 DI MARTEDI’ 22 ALLE 5:00 DI MERCOLEDI’ 23 LUGLIO -sarà chiuso il tratto tra Como Centro e Lomazzo nord verso Lainate. Contestualmente verranno chiusi al traffico i rami di allacciamento che dalla A59 Tangenziale di Como immettono sulla A9 in direzione di Milano. L’area di servizio Lario ovest, situata all’interno del suddetto tratto chiuderà con un’ora di anticipo. In alternativa si consiglia, dopo l’uscita a Como Centro, di percorrere Via Cecilio, la SP35, la SP30, la SP32 ed entrare sulla A9 allo svincolo di Lomazzo nord; lo svincolo di Como Centro sarà chiuso in entrata in entrambe le direzioni, Lainate e Chiasso.

In alternativa si consiglia: verso Lainate: entrare a Lomazzo nord; verso Chiasso: seguire le indicazioni per Chiasso.

DALLE 22:00 DI MERCOLEDI’ 23 ALLE 5:00 DI GIOVEDI’ 24 LUGLIO -sarà chiuso il tratto compreso tra Lomazzo nord e Saronno verso Lainate. Contestualmente verranno chiusi al traffico i rami di allacciamento che dalla A36 Pedemontana Lombarda immettono sulla A9 in direzione di Milano. In alternativa si consiglia, dopo l’uscita a Lomazzo sud, di percorrere la SP23, la SP30, la SP33 ed entrare sulla A9 allo svincolo di Saronno. La stazione di Lomazzo nord sarà chiusa in entrata in entrambe le direzioni, Lainate e Chiasso.

In alternativa si consiglia: verso Lainate: entrare a Saronno; verso Como: Fino Mornasco.

DALLE 22:00 DI MERCOLEDI’ 24 ALLE 5:00 DI GIOVEDI’ 25 LUGLIO -sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento con la A8 Milano-Varese e Lomazzo nord verso Como. Contestualmente sarà chiuso sulla A8 Milano-Varese il ramo di allacciamento sulla A9, per chi proviene da Varese ed è diretto verso Como.

In alternativa si consiglia, dopo l’immissione obbligatoria sulla A8 Milano-Varese, verso Varese, di uscire allo svincolo di Castellanza, percorrere la SP527 e rientrare sulla A9 a Lomazzo nord; in ulteriore alternativa, uscire dallo svincolo di Lainate/ Arese immettersi sulla SP300 e sulla SP233 e rientrare sulla A9 a Lomazzo nord.