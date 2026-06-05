A9 LAINATE-COMO-CHIASSO: CHIUSURE NOTTURNE VERSO LAINATE DEI TRATTI LAGO DI COMO-LOMAZZO NORD E LOMAZZO NORD-SARONNO

Roma, 5 giugno 2026 – Sulla A9 Lainate-Como-Chiasso, per consentire attività di ispezione e manutenzione cavalcavia, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

-dalle 22:00 di lunedì 8 alle 5:00 di martedì 9 giugno, sarà chiuso il tratto compreso tra Lago di Como e Lomazzo nord, verso Lainate.

Si precisa che sarà chiusa l’entrata, in entrambe le direzioni, di Como Centro e di Fino Mornasco. Contestualmente sarà chiuso il Ramo di allacciamento che dalla A59 immette sulla A9, verso Lainate.

Sarà chiusa l’area di servizio “Lario ovest”, nella stessa notte, ma con orario 21:00-5:00.

In alternativa si consiglia:

per la chiusura del tratto, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Lago di Como, percorrere la viabilità ordinaria: SS342, SP35, SP30 e SP23 e rientrare in A9 a Lomazzo nord;

per la chiusura dell’entrata di Como Centro e di Fino Mornasco, verso Lainate: Lomazzo nord;

per la chiusura dell’entrata di Como Centro e di Fino Mornasco, verso Chiasso, seguire le indicazioni per Chiasso lungo la viabilità ordinaria fino a raggiungere la dogana cittadina;

-dalle 22:00 di martedì 9 alle 5:00 di mercoledì 10 giugno, sarà chiuso il tratto compreso tra Lomazzo nord e Saronno, verso Lainate.

Contestualmente sarà chiusa l’entrata, in entrambe le direzioni, di Lomazzo nord e di Turate e chiuso anche il Ramo di allacciamento che dalla A36 Pedemontana Lombarda immette sulla A9, verso Lainate.

In alternativa si consiglia:

per la chiusura del tratto, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Lomazzo nord, percorrere la viabilità ordinaria: SP23, SP30 verso Lomazzo, SP33, via Como in direzione Turate, via Milano, SP233 verso Gerenzano, SP233 in direzione Saronno e rientrare in A9 verso Lainate allo svincolo di Saronno;

per la chiusura dell’entrata di Lomazzo nord e di Turate, verso Lainate: Saronno;

per la chiusura dell’entrata di Lomazzo nord e di Turate, verso Chiasso: Fino Mornasco.