A9 LAINATE-COMO-CHIASSO: CHIUSURE NOTTURNE VERSO LAINATE DEI TRATTI LAGO DI COMO-COMO CENTRO E LAGO DI COMO-ALLACCIAMENTO A59

Roma, 3 ottobre 2025 – Sulla A9 Lainate-Como-Chiasso, per consentire attività di ispezione e manutenzione gallerie, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

-dalle 22:00 di lunedì 6 alle 5:00di martedì 7 ottobre, sarà chiuso il tratto compreso tra Lago di Como e Como Centro, verso Lainate.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria a Lago di Como, percorrere la viabilità ordinaria verso Lainate/Milano e rientrare in A9 a Como Centro;

-dalle 22:00 di mercoledì 8 alle 5:00 di giovedì 9 ottobre, sarà chiuso il tratto compreso tra Lago di Como e l’allacciamento con la A59 Tangenziale di Como, verso Lainate.

Si precisa che, per chi proviene dalla A59 Tangenziale di Como, sarà regolarmente transitabile il ramo di allacciamento sulla A9.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Lago di Como, percorrere la viabilità ordinaria seguendo le indicazioni per Milano e rientrare in A9 a Fino Mornasco;

-nelle due notti di venerdì 10 e sabato 11 ottobre, con orario 23:00-6:00 e dalle 22:00 di domenica 12 alle 5:00 di lunedì 13 ottobre, sarà chiuso il tratto compreso tra Lago di Como e Como Centro, verso Lainate.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria a Lago di Como, percorrere la viabilità ordinaria verso Lainate/Milano e rientrare in A9 a Como Centro.