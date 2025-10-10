A9 LAINATE-COMO-CHIASSO: CHIUSURE NOTTURNE VERSO LAINATE DEI TRATTI LAGO DI COMO-COMO CENTRO E LAGO DI COMO-ALLACCIAMENTO A59
Roma, 10 ottobre 2025 – Sulla A9 Lainate-Como-Chiasso, per consentire attività di ispezione e manutenzione gallerie, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
dalle 22:00 di lunedì 13 alle 5:00 di martedì 14 ottobre;
nelle due notti di venerdì 17 e sabato 18 ottobre, con orario 23:00-6:00;
dalle 22:00 di domenica 19 alle 5:00 di lunedì 20 ottobre:
-sarà chiuso il tratto compreso tra Lago di Como e Como Centro, verso Lainate.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria a Lago di Como, percorrere la viabilità ordinaria verso Lainate/Milano e rientrare in A9 a Como Centro;
-dalle 22:00 di mercoledì 15 alle 5:00 di giovedì 16 ottobre, sarà chiuso il tratto compreso tra Lago di Como e l’allacciamento con la A59 Tangenziale di Como, verso Lainate.
Si precisa che, per chi proviene dalla A59 Tangenziale di Como, sarà regolarmente transitabile il ramo di allacciamento sulla A9.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Lago di Como, percorrere la viabilità ordinaria seguendo le indicazioni per Milano e rientrare in A9 a Fino Mornasco.