A9 LAINATE-COMO-CHIASSO: CHIUSURE NOTTURNE USCITA SVINCOLO DI UBOLDO

Roma, 15 dicembre 2025 – Sulla A9 Lainate-Como-Chiasso, per lavori di installazione reti di contenimento animali selvatici e per lavori di manutenzione del margine della piattaforma autostradale, nelle quattro notti di martedì 16, mercoledì 17, giovedì 18 e venerdì 19 dicembre, con orario 21:00-5:00, sarà chiuso lo svincolo di Uboldo, in uscita per chi proviene da Como.

In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo di Saronno.