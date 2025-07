A9 LAINATE-COMO-CHIASSO: CHIUSURE NOTTURNE USCITA FINO MORNASCO

Roma, 21 luglio 2025 – Sulla A9 Lainate-Como-Chiasso, per consentire lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza, nelle due notti di mercoledì 23 e giovedì 24 luglio, con orario 22:00-5:00, sarà chiuso lo svincolo di Fino Mornasco, in uscita per chi proviene da Chiasso/Como.

In alternativa si consiglia di anticipare l’uscita a Como Centro, al km 33+800 e raggiungere Fino Mornasco attraverso la viabilità ordinaria: via Cecilio, via Pasta e SP35.