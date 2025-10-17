A9 LAINATE-COMO-CHIASSO: CHIUSURE NOTTURNE USCITA DOGANA MERCI DI CHIASSO

Roma, 17 ottobre 2025 – Sulla A9 Lainate-Como-Chiasso, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza, sarà chiusa la dogana merci di Chiasso, in uscita per chi proviene da Lainate/Como, nei seguenti giorni e orari:

-dalle 21:00 di lunedì 20 alle 5:00 di martedì 21 ottobre;

-nelle tre notti di mercoledì 22, giovedì 23 e venerdì 24 ottobre, con orario 21:00-5:00.

In alternativa, uscire allo svincolo di Lago di Como, al km 41+180, immettersi su SS340 verso Como, seguire le indicazioni per Maslianico/Ponte Chiasso/Chiasso, proseguire su via Asiago e via Brogeda fino a raggiungere il piazzale Anna Frank.