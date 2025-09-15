A9 LAINATE-COMO-CHIASSO: CHIUSURE NOTTURNE USCITA DOGANA MERCI DI CHIASSO

Roma, 15 settembre 2025 – Sulla A9 Lainate-Como-Chiasso, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza, nelle tre notti di mercoledì 17, giovedì 18 e venerdì 19 settembre, con orario 21:00-5:00, sarà chiusa la dogana merci di Chiasso, in uscita per chi proviene da Lainate/Como.

In alternativa, uscire allo svincolo di Lago di Como, al km 41+180, immettersi su SS340 verso Como, seguire le indicazioni per Maslianico/Ponte Chiasso/Chiasso, proseguire su via Asiago e via Brogeda fino a raggiungere il piazzale Anna Frank.