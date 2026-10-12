A9 LAINATE-COMO-CHIASSO: CHIUSURE NOTTURNE USCITA DI LAGO DI COMO
A9 LAINATE-COMO-CHIASSO: CHIUSURE NOTTURNE USCITA DI LAGO DI COMO
Roma, 12 ottobre 2026 – Sulla A9 Lainate-Como-Chiasso, per consentire lavori di pavimentazione, sarà chiuso lo svincolo di Lago di Como, in uscita per chi proviene da Chiasso/Svizzera, nei seguenti giorni e orari:
-dalle 22:00 di giovedì 15 alle 5:00 di venerdì 16 ottobre;
-dalle 23:00 di venerdì 16 alle 6:00 di sabato 17 ottobre.
In alternativa, si consiglia, Como Centro.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.