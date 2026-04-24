A9 LAINATE-COMO-CHIASSO: CHIUSURE NOTTURNE UBOLDO, ORIGGIO E SARONNO. A8 MILANO-VARESE: CHIUSURA NOTTURNA GALLARATE

Roma, 24 aprile 2026 – Sulla A9 Lainate-Como-Chiasso e sulla A8 Milano-Varese, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere antirumore, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

DALLE 21:00 DI LUNEDI’ 27 ALLE 5:00 DI MARTEDI’ 28 APRILE, IN MODALITA’ ALTERNATA

Sulla A9 Lainate-Como-Chiasso:

-sarà chiuso lo svincolo di Uboldo, in entrata verso Lainate e in uscita per chi proviene da Como.

In alternativa si consiglia:

in entrata verso Lainate: Origgio;

in uscita per chi proviene da Como: Saronno;

-sarà chiuso lo svincolo di Origgio, in entrata verso Lainate.

In alternativa si consiglia di entrare allo svincolo di Uboldo;

-sarà chiusa l’entrata di Saronno, in entrambe le direzioni.

In alternativa si consiglia:

verso Lainate: Origgio Uboldo;

verso Chiasso: Turate.

Si ricorda che le suddette chiusure saranno effettuate in modalità alternata.

DALLE 21:00 ALLE 24:00 DI MERCOLEDI’ 29 APRILE

Sulla A8 Milano-Varese:

-sarà chiusa l’uscita di Gallarate, per chi proviene da Varese.

In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo di Solbiate Arno Albizzate o allo svincolo di Busto Arsizio.

Chi proviene dalla D08 Diramazione Gallarate-Gattico, potrà anticipare l’uscita alla stazione di Besnate, sulla stessa Diramazione.