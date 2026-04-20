A9 LAINATE-COMO-CHIASSO: CHIUSURE NOTTURNE UBOLDO, ORIGGIO E FINO MORNASCO
A9 LAINATE-COMO-CHIASSO: CHIUSURE NOTTURNE UBOLDO, ORIGGIO E FINO MORNASCO
Roma, 20 aprile 2026 – Sulla A9 Lainate-Como-Chiasso, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
DALLE 22:00 DI MERCOLEDI’ 22 ALLE 5:00 DI GIOVEDI’ 23 APRILE
-sarà chiuso lo svincolo di Uboldo, in uscita per chi proviene da Lainate e da Chiasso.
In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo di Saronno;
-sarà chiuso lo svincolo di Origgio, in uscita per chi proviene da Lainate.
In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo di Saronno.
DALLE 22:00 DI GIOVEDI’ 23 ALLE 5:00 DI VENERDI’ 24 APRILE
-sarà chiusa l’entrata di Fino Mornasco, verso Lainate e Chiasso.
In alternativa, si consiglia:
verso Lainate: Lomazzo nord;
verso Chiasso: Como Centro.