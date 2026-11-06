A9 LAINATE-COMO-CHIASSO: CHIUSURE NOTTURNE TRATTO SARONNO-TURATE E SVINCOLI SARONNO, ORIGGIO, UBOLDO, LOMAZZO SUD E LOMAZZO NORD
A9 LAINATE-COMO-CHIASSO: CHIUSURE NOTTURNE TRATTO SARONNO-TURATE E SVINCOLI SARONNO, ORIGGIO, UBOLDO, LOMAZZO SUD E LOMAZZO NORD
Roma, 6 novembre 2026 – Sulla A9 Lainate-Como-Chiasso, per consentire lavori di pavimentazione e di ordinaria manutenzione, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
DALLE 21:00 DI LUNEDI’ 9 ALLE 5:00 DI MARTEDI’ 10 NOVEMBRE
-sarà chiuso il tratto compreso tra Saronno e Turate, verso Como/Chiasso.
Si precisa che lo svincolo di Saronno sarà chiuso in entrata, in entrambe le direzioni.
In alternativa si consiglia:
per la chiusura del tratto, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Saronno, percorrere la viabilità ordinaria: SP233, via Angelo Volonterio, SP30, via Vittorio Veneto e rientrare in A9 allo svincolo di Turate;
per la chiusura dell’entrata di Saronno, verso Como/Chiasso: Turate;
per la chiusura dell’entrata di Saronno, verso Lainate: Uboldo;
-sarà chiuso lo svincolo di Origgio, in entrata verso Lainate.
In alternativa si consiglia di entrare allo svincolo di Uboldo;
-sarà chiuso lo svincolo di Uboldo, in uscita per chi proviene da Chiasso/Como.
In alternativa si consiglia di uscire anticipatamente allo svincolo di Saronno, oppure immettersi in A8 verso Varese, uscire ad Origgio ovest, percorrere via Cantalupo, via Buozzi e via del Lavoro, fino a raggiunge Origgio Uboldo.
DALLE 21:00 DI MARTEDI’ 10 ALLE 5:00 DI MERCOLEDI’ 11 NOVEMBRE
-sarà chiuso lo svincolo di Origgio, in entrata verso Lainate.
In alternativa si consiglia di entrare allo svincolo di Uboldo;
-sarà chiuso lo svincolo di Uboldo, in uscita per chi proviene da Chiasso/Como.
In alternativa si consiglia di uscire anticipatamente allo svincolo di Saronno, oppure immettersi in A8 verso Varese, uscire ad Origgio ovest, percorrere via Cantalupo, via Buozzi e via del Lavoro, fino a raggiunge Origgio Uboldo.
DALLE 21:00 DI MERCOLEDI’ 11 ALLE 5:00 DI GIOVEDI’ 12 NOVEMBRE
-sarà chiuso lo svincolo di Lomazzo sud, in uscita per chi proviene da Lainate.
In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo di Lomazzo nord.
Si ricorda la chiusura dell’uscita di Fino Mornasco, per chi proviene da Lainate, in modalità continuativa, per lavori di riqualifica degli impianti di stazione;
-sarà chiuso lo svincolo di Lomazzo sud, in uscita per chi proviene da Lainate.
In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo di Lomazzo nord.
Si ricorda la chiusura dell’uscita di Fino Mornasco, per chi proviene da Lainate, in modalità continuativa, per lavori di riqualifica degli impianti di stazione;
-sarà chiuso lo svincolo di Lomazzo nord, in entrata in entrambe le direzioni.
In alternativa, chi è diretto verso Lainate potrà entrare a Lomazzo sud, mentre chi è diretto verso Como/Chiasso, potrà entrare a Fino Mornasco.
DALLE 22:00 DI VENERDI’ 13 ALLE 6:00 DI SABATO 14 NOVEMBRE
-sarà chiuso lo svincolo di Lomazzo sud, in uscita per chi proviene da Lainate.
In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo di Lomazzo nord.
Si ricorda la chiusura dell’uscita di Fino Mornasco, per chi proviene da Lainate, in modalità continuativa, per lavori di riqualifica degli impianti di stazione.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.