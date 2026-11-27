A9 LAINATE-COMO-CHIASSO: CHIUSURE NOTTURNE TRATTO LOMAZZO NORD-ALLACCIAMENTO A36 E SVINCOLO DI LOMAZZO NORD
A9 LAINATE-COMO-CHIASSO: CHIUSURE NOTTURNE TRATTO LOMAZZO NORD-ALLACCIAMENTO A36 E SVINCOLO DI LOMAZZO NORD
Roma, 27 novembre 2026 – Sulla A9 Lainate-Como-Chiasso, per consentire lavori di pavimentazione, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
DALLE 21:00 DI LUNEDI’ 30 NOVEMBRE ALLE 5:00 DI MARTEDI’ 1 DICEMBRE
-sarà chiuso il tratto compreso tra Lomazzo nord e l’allacciamento A36 Pedemontana Lombarda, verso Lainate.
Si precisa che lo svincolo di Lomazzo nord sarà chiuso in entrambe le direzioni, Chiasso e Lainate.
In alternativa si consiglia:
per la chiusura del tratto, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Lomazzo nord, percorrere la viabilità ordinaria: SP23 verso Lomazzo, SP30, SP33, via Como verso Turate, via San Maurizio, via Isonzo verso Rovello Porro e rientrare in A9 allo svincolo di Turate;
per la chiusura dell’entrata di Lomazzo nord, verso Chiasso: Fino Mornasco;
per la chiusura dell’entrata di Lomazzo nord, verso Lainate: Turate o Saronno.
DALLE 21:00 DI MERCOLEDI’ 2 ALLE 5:00 DI GIOVEDI’ 3 DICEMBRE
-sarà chiuso lo svincolo di Lomazzo nord, in entrata in entrambe le direzioni e in uscita per chi proviene da Lainate.
In alternativa si consiglia:
in entrata verso Lainate, entrare a Turate o a Saronno;
in entrata verso Chiasso, entrare a Fino Mornasco;
in uscita per chi proviene da Lainate, uscire a Lomazzo sud.
DALLE 21:00 DI GIOVEDI’ 3 ALLE 5:00 DI VENERDI’ 4 DICEMBRE
-sarà chiuso lo svincolo di Lomazzo nord, in entrata in entrambe le direzioni e in uscita per chi proviene da Lainate.
In alternativa si consiglia:
in entrata verso Lainate, entrare a Turate o a Saronno;
in entrata verso Chiasso, entrare a Fino Mornasco;
in uscita per chi proviene da Lainate, uscire a Lomazzo sud;
-sarà chiusa l’area di servizio “Lario est”, situata nel tratto compreso tra Lomazzo nord e Fino Mornasco, verso Chiasso.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.