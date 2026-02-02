A9 LAINATE-COMO-CHIASSO: CHIUSURE NOTTURNE TRATTO LAGO DI COMO-COMO CENTRO VERSO LAINATE

Roma, 2 febbraio 2026 – Sulla A9 Lainate-Como-Chiasso, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle gallerie, sarà chiuso il tratto tra Lago di Como e Como Centro, verso Lainate, nei seguenti giorni e orari:

-nelle tre notti di oggi, lunedì 2, martedì 3 e mercoledì 4 febbraio, con orario 22:00-5:00;

-nelle due notti di venerdì 6 e sabato 7 febbraio, con orario 23:00-6:00;

-dalle 22:00 di domenica 8 alle 5:00 di lunedì 9 febbraio.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Lago di Como, percorrere la viabilità ordinaria in direzione Lainate e rientrare in A9 a Como Centro.