A9 LAINATE-COMO-CHIASSO: CHIUSURE NOTTURNE TRATTO COMO MONTE OLIMPINO-CHIASSO VERSO LA SVIZZERA ED ENTRATA PONTECHIASSO

Roma, 11 luglio 2025 – Sulla A9 Lainate-Como-Chiasso, per consentire lavori di riqualifica delle barriere antirumore, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

DALLE 22:00 DI LUNEDI’ 14 ALLE 5:00 DI MARTEDI’ 15 LUGLIO sarà chiuso il tratto tra Como Monte Olimpino e Chiasso, verso la Svizzera. In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Como Monte Olimpino immettersi sulla Via Bellinzona e seguire le indicazioni per Chiasso fino al raggiungimento della dogana cittadina.

NELLE DUE NOTTI DI MARTEDI’ 15 E MERCOLEDI’ 16 LUGLIO, CON ORARIO 21:00-5:00 sarà chiusa la stazione di Ponte Chiasso, in entrata verso Como/Lainate. In alternativa, si potrà entrare a Lago di Como o a Como Centro.