A9 LAINATE-COMO-CHIASSO: CHIUSURE NOTTURNE TRATTO COMO CENTRO-CHIASSO

Roma, 4 gennaio 2026 – Sulla A9 Lainate-Como-Chiasso, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle gallerie, sarà chiuso il tratto compreso tra Como Centro e Chiasso, verso Chiasso, nei seguenti giorni e orari:

-nelle due notti di mercoledì 7 e giovedì 8 gennaio, con orario 22:00-5:00;

-nelle due notti di venerdì 9 e sabato 10 gennaio, con orario 23:00-6:00.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Como Centro, percorrere la viabilità ordinaria in direzione Chiasso, fino a raggiungere la dogana cittadina.

Si precisa che lo svincolo di Como Centro sarà contestualmente chiuso in entrata in entrambe le direzioni.

In alternativa si consiglia:

verso Chiasso: percorrere la viabilità ordinaria in direzione Chiasso fino a raggiungere la dogana cittadina;

verso Lainate: entrare a Fino Mornasco.