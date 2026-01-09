A9 LAINATE-COMO-CHIASSO: CHIUSURE NOTTURNE TRATTO COMO CENTRO-CHIASSO VERSO CHIASSO

Roma, 9 gennaio 2026 – Sulla A9 Lainate-Como-Chiasso, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle gallerie, sarà chiuso il tratto compreso tra Como Centro e Chiasso, verso Chiasso, nei seguenti giorni e orari:

-dalle 22:00 di lunedì 12 alle 5:00 di martedì 13 gennaio;

-nelle due notti di mercoledì 14 e giovedì 15 gennaio, con orario 22:00-5:00;

-nelle due notti di venerdì 16 e sabato 17 gennaio, con orario 23:00-6:00;

-dalle 22:00 di domenica 18 alle 5:00 di lunedì 19 gennaio.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Como Centro, percorrere la viabilità ordinaria in direzione Chiasso, fino a raggiungere la dogana cittadina.

Si precisa che lo svincolo di Como Centro sarà contestualmente chiuso in entrata in entrambe le direzioni.

In alternativa si consiglia:

verso Chiasso, percorrere la viabilità ordinaria in direzione Chiasso fino a raggiungere la dogana cittadina;

verso Lainate: entrare a Fino Mornasco.