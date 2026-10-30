A9 LAINATE-COMO-CHIASSO: CHIUSURE NOTTURNE TRATTI TURATE-LOMAZZO NORD, LOMAZZO SUD-FINO MORNASCO, FINO MORNASCO-TURATE ED ENTRATA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI TURATE, LOMAZZO NORD E FINO MORNASCO

Roma, 30 ottobre 2026 – Sulla A9 Lainate-Como-Chiasso, per consentire lavori di pavimentazione, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

DALLE 21:00 DI LUNEDI’ 2 ALLE 5:00 DI MARTEDI’ 3 NOVEMBRE

-sarà chiuso il tratto compreso tra Turate e Lomazzo nord, verso Como/Chiasso.

Si precisa che lo svincolo di Turate sarà chiuso in entrata in entrambe le direzioni.

In alternativa si consiglia:

per la chiusura del tratto, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Turate, percorrere la viabilità ordinaria: via Isonzo, via San Maurizio, via Como, SP33 verso Lomazzo, SP30, SP23 verso Guanzate e rientrare in A9 verso Chiasso, allo svincolo di Lomazzo nord;

per la chiusura dell’entrata di Turate, verso Como/Chiasso: Lomazzo nord;

per la chiusura dell’entrata di Turate, verso Lainate: Saronno.

DALLE 21:00 DI GIOVEDI’ 5 ALLE 5:00 DI VENERDI’ 6 NOVEMBRE

-sarà chiuso il tratto compreso tra Lomazzo sud e Fino Mornasco, verso Chiasso.

Si precisa che lo svincolo di Lomazzo nord sarà contestualmente chiuso in entrata in entrambe le direzioni, mentre l’area di servizio “Lario est”, situata nel suddetto tratto, sarà chiusa con orario 20:00-5:00.

In alternativa si consiglia:

dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Lomazzo sud, percorrere la viabilità ordinaria: SP32 verso Lomazzo, SP30 verso Fino Mornasco e rientrare in A9 verso Chiasso allo svincolo di Fino Mornasco;

per la chiusura dell’entrata di Lomazzo nord, verso Chiasso: Fino Mornasco;

per la chiusura dell’entrata di Lomazzo nord, verso Lainate: Lomazzo sud.

DALLE 22:00 DI VENERDI’ 6 ALLE 6:00 DI SABATO 7 NOVEMBRE

-sarà chiuso il tratto compreso tra Fino Mornasco e Turate, verso Lainate.

Si precisa che gli svincoli di Fino Mornasco e di Lomazzo nord saranno contestualmente chiusi in entrata in entrambe le direzioni, mentre l’area di servizio “Lario ovest”, situata nel suddetto tratto, sarà chiusa con orario 21:00-6:00.

In alternativa si consiglia:

per la chiusura del tratto, dopo l’uscita obbligatoria a Fino Mornasco, percorrere la viabilità ordinaria: via Livescia, via Marco Polo verso Fino Mornasco, SP35, SP31 verso Bregnano, SP32, SP33, via Como, via San Maurizio, via Isonzo verso Turate e rientrare in A9 allo svincolo di Turate;

per la chiusura dell’entrata di Fino Mornasco e di Lomazzo nord, verso Lainate: Turate;

per la chiusura dell’entrata di Fino Mornasco e di Lomazzo nord, verso Chiasso, percorrere la viabilità ordinaria, fino a raggiungere la dogana cittadina.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.