A9 LAINATE-COMO-CHIASSO: CHIUSURE NOTTURNE TRATTI LAGO DI COMO-COMO CENTRO E COMO CENTRO-CHIASSO

Roma, 30 ottobre 2026 – Sulla A9 Lainate-Como-Chiasso, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle gallerie, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

-nelle tre notti di lunedì 2, martedì 3 e mercoledì 4 novembre, con orario 22:00-5:00, sarà chiuso il tratto compreso tra Lago di Como e Como Centro, verso Lainate.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Lago di Como, percorrere la viabilità ordinaria verso Lainate/Milano e rientrare in A9 allo svincolo di Como Centro, verso Lainate;

-nelle due notti di venerdì 6 e sabato 7 novembre, con orario 23:00-6:00 e dalle 22.00 di domenica 8 alle 5:00 di lunedì 9 novembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Como Centro e Chiasso, verso Chiasso/Svizzera.

Si precisa che lo svincolo di Como Centro sarà chiuso in entrata in entrambe le direzioni.

In alternativa si consiglia:

per la chiusura del tratto, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Como Centro, percorrere la viabilità ordinaria in direzione Chiasso, fino a raggiungere la dogana cittadina;

per la chiusura dell’entrata di Como Centro, verso Chiasso, percorrere la viabilità ordinaria, verso Chiasso, fino a raggiungere la dogana cittadina;

per la chiusura dell’entrata di Como Centro, verso Lainate, nella prima notte di chiusura si dovrà entrare a Turate, in considerazione della chiusura, sulla stessa A9, dalle 22:00 di venerdì 6 alle 6:00 di sabato 7 novembre, del tratto Fino Mornasco-Turate, verso Lainate.

Nelle successive due notti di chiusura, di sabato 7 e di domenica 8 novembre, si potrà entrare a Fino Mornasco.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.