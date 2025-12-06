A9 LAINATE-COMO-CHIASSO: CHIUSURE NOTTURNE TRATTI LAGO DI COMO-COMO CENTRO E COMO CENTRO CHIASSO E SVINCOLI LAGO DI COMO E COMO CENTRO

Roma, 6 dicembre 2025 – Sulla A9 Lainate-Como-Chiasso, per consentire lavori di pavimentazione, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

-dalle 22:00 di martedì 9 alle 5:00 di mercoledì 10 dicembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Lago di Como e Como Centro, verso Lainate.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Lago di Como, percorrere la viabilità ordinaria verso Lainate/Milano e rientrare in A9 allo svincolo di Como Centro;

-dalle 21:00 di mercoledì 10 alle 5:00 di giovedì 11 dicembre, saranno chiusi gli svincoli di Ponte Chiasso e di Lago di Como, in entrata verso Lainate.

In alternativa, dalle 21:00 alle 22:00, si consiglia di entrare a Como Centro, mentre, a partire dalle ore 22:00, in considerazione della chiusura dell’entrata di Como Centro, di seguito indicata, si dovrà entrare a Fino Mornasco;

-dalle 21:00 di mercoledì 10 alle 5:00 di giovedì 11 dicembre, sarà chiuso lo svincolo di Lago di Como, in uscita per chi proviene da Chiasso.

In alternativa si consiglia di uscire a Como Centro;

-dalle 22:00 di mercoledì 10 alle 5:00 di giovedì 11 dicembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Como Centro e Chiasso, verso il confine italo-svizzero.

Si precisa che lo svincolo di Como Centro sarà chiuso in entrata in entrambe le direzioni, Chiasso e Lainate.

In alternativa, si consiglia:

per la chiusura del tratto, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Como Centro, percorrere la viabilità ordinaria verso Chiasso, fino a raggiungere la dogana cittadina;

per la chiusura dell’entrata di Como Centro verso Chiasso, percorrere la viabilità ordinaria in direzione Chiasso, fino a raggiungere la dogana cittadina;

per la chiusura dell’entrata di Como Centro verso Lainate: Fino Mornasco;

-dalle 22:00 di giovedì 11 alle 5:00 di venerdì 12 dicembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Como Centro e Chiasso, verso il confine italo-svizzero.

Si precisa che lo svincolo di Como Centro sarà chiuso in entrata in entrambe le direzioni, Chiasso e Lainate.

In alternativa, si consiglia:

per la chiusura del tratto, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Como Centro, percorrere la viabilità ordinaria verso Chiasso, fino a raggiungere la dogana cittadina;

per la chiusura dell’entrata di Como Centro verso Chiasso, percorrere la viabilità ordinaria in direzione Chiasso, fino a raggiungere la dogana cittadina;

per la chiusura dell’entrata di Como Centro verso Lainate: Fino Mornasco.