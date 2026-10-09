A9 LAINATE-COMO-CHIASSO: CHIUSURE NOTTURNE TRATTI LAGO DI COMO-COMO CENTRO E COMO CENTRO-CHIASSO

Roma, 9 ottobre 2026 – Sulla A9 Lainate-Como-Chiasso, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle gallerie, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

-nelle tre notti di lunedì 12, martedì 13, mercoledì 14 ottobre, con orario 22:00-5:00, dalle 23:00 di sabato 17 alle 6:00 di domenica 18 ottobre e dalle 22:00 di domenica 18 alle 5:00 di lunedì 19 ottobre, sarà chiuso il tratto compreso tra Lago di Como e Como Centro, verso Lainate.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Lago di Como, percorrere la viabilità ordinaria verso Lainate/Milano e rientrare in A9 allo svincolo di Como Centro, verso Lainate;

-dalle 22:00 di giovedì 15 alle 5:00 di venerdì 16 ottobre e dalle 23:00 di venerdì 16 alle 6:00 di sabato 17 ottobre, sarà chiuso il tratto compreso tra Como Centro e Chiasso, verso Chiasso/Svizzera.

Si precisa che lo svincolo di Como Centro sarà chiuso in entrata in entrambe le direzioni.

In alternativa, si consiglia:

per la chiusura del tratto: dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Como Centro, percorrere la viabilità ordinaria in direzione Chiasso, fino a raggiungere la dogana cittadina;

per la chiusura dell’entrata di Como Centro verso Chiasso: percorrere la viabilità ordinaria verso Chiasso, fino a raggiungere la dogana cittadina;

per la chiusura dell’entrata di Como Centro verso Lainate: Lomazzo nord.

Si ricorda la chiusura di Fino Mornasco, in entrata in entrambe le direzioni, in modalità continuativa, fino al 14 novembre, per attività di riqualifica degli impianti di stazione.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.