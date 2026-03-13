A9 LAINATE-COMO-CHIASSO: CHIUSURE NOTTURNE TRATTI LAGO DI COMO-COMO CENTRO, COMO CENTRO-CHIASSO E LAGO DI COMO-ALLACCIAMENTO A59
A9 LAINATE-COMO-CHIASSO: CHIUSURE NOTTURNE TRATTI LAGO DI COMO-COMO CENTRO, COMO CENTRO-CHIASSO E LAGO DI COMO-ALLACCIAMENTO A59
Roma, 13 marzo 2026 – Sulla A9 Lainate-Como-Chiasso, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
DALLE 22:00 DI LUNEDI’ 16 ALLE 5:00 DI MARTEDI’ 17 MARZO
-sarà chiuso il tratto compreso tra Lago di Como e Como Centro, verso Lainate, per consentire lavori di pavimentazione.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Lago di Como, percorrere la viabilità ordinaria verso Lainate/Milano e rientrare in A9 a Como Centro.
DALLE 22:00 DI MARTEDI’ 17 ALLE 5:00 DI MERCOLEDI’ 18 MARZO
-sarà chiuso il tratto compreso tra Como Centro e Chiasso, verso il confine italo-svizzero, per consentire il transito di trasporti eccezionali;
-sarà chiuso il tratto compreso tra Lago di Como e l’allacciamento con la A59 Tangenziale di Como, verso Lainate, per consentire il transito di trasporti eccezionali.
In considerazione delle suddette chiusure, lo svincolo di Como Centro sarà chiuso in entrata in entrambe le direzioni, Lainate e Chiasso.
Si precisa che, per chi proviene dalla Tangenziale di Como, sarà regolarmente transitabile il ramo di allacciamento sulla A9.
In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:
per la chiusura del tratto Como Centro-Chiasso, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Como Centro, percorrere la viabilità ordinaria verso Chiasso, fino a raggiungere la dogana cittadina;
per la chiusura del tratto Lago di Como-allacciamento A59 Tangenziale di Como, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Lago di Como, percorrere la viabilità ordinaria verso Lainate/Milano e rientrare in A9 a Fino Mornasco;
per la chiusura dell’entrata dello svincolo di Como Centro, verso Lainate, si consiglia di entrare a Fino Mornasco, mentre chi è diretto verso Chiasso, potrà seguire le indicazioni per Chiasso lungo la viabilità ordinaria.
DALLE 22:00 DI MERCOLEDI’ 18 ALLE 5:00 DI GIOVEDI’ 19 MARZO
-sarà chiuso il tratto compreso tra Como Centro e Chiasso, verso la Svizzera, per consentire lavori di pavimentazione.
Si precisa che lo svincolo di Como Centro sarà chiuso in entrata in entrambe le direzioni, per consentire il transito di trasporti eccezionali.
In alternativa si consiglia:
per la chiusura del tratto, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Como Centro, percorrere la viabilità ordinaria in direzione Chiasso, fino a raggiungere la dogana cittadina;
per la chiusura dell’entrata dello svincolo di Como Centro, verso Lainate, si consiglia di entrare a Fino Mornasco, mentre chi è diretto verso Chiasso, potrà seguire le indicazioni per Chiasso lungo la viabilità ordinaria.
DALLE 22:00 DI GIOVEDI’ 19 ALLE 5:00 DI VENERDI’ 20 MARZO
-sarà chiuso il tratto compreso tra Como Centro e Chiasso, verso il confine italo-svizzero, per consentire lavori di pavimentazione;
-sarà chiuso il tratto compreso tra Lago di Como e l’allacciamento con la A59 Tangenziale di Como, verso Lainate, per consentire il transito di trasporti eccezionali.
In considerazione delle suddette chiusure, lo svincolo di Como Centro sarà chiuso in entrata in entrambe le direzioni, Lainate e Chiasso.
Si precisa che, per chi proviene dalla Tangenziale di Como, sarà regolarmente transitabile il ramo di allacciamento sulla A9.
In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:
per la chiusura del tratto Como Centro-Chiasso, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Como Centro, percorrere la viabilità ordinaria verso Chiasso, fino a raggiungere la dogana cittadina;
per la chiusura del tratto Lago di Como-allacciamento A59 Tangenziale di Como, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Lago di Como, percorrere la viabilità ordinaria verso Lainate/Milano e rientrare in A9 a Fino Mornasco;
per la chiusura dell’entrata dello svincolo di Como Centro, verso Lainate, si consiglia di entrare a Fino Mornasco, mentre chi è diretto verso Chiasso, potrà seguire le indicazioni per Chiasso lungo la viabilità ordinaria.