A9 LAINATE-COMO-CHIASSO: CHIUSURE NOTTURNE TRATTI FINO MORNASCO-TURATE, LOMAZZO NORD-ALLACCIAMENTO A59, LAGO DI COMO-COMO CENTRO, COMO CENTRO-CHIASSO, SVINCOLI FINO MORNASCO, LOMAZZO NORD, COMO CENTRO E AREE DI SERVIZIO LARIO OVEST E LARIO EST

Roma, 16 novembre 2026 – Sulla A9 Lainate-Como-Chiasso, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

DALLE 21:00 DI MARTEDI’ 17 ALLE 5:00 DI MERCOLEDI’ 18 NOVEMBRE

-sarà chiuso il tratto compreso tra Fino Mornasco e Turate, verso Lainate, per consentire lavori di pavimentazione. Si precisa che saranno contestualmente chiuse le entrate, in entrambe le direzioni, di Fino Mornasco e di Lomazzo nord, mentre l’area di servizio “Lario ovest”, situata nel suddetto tratto, sarà chiusa con un’ora di anticipo.

In alternativa si consiglia:

per la chiusura del tratto, dopo l’uscita obbligatoria a Fino Mornasco, percorrere la viabilità ordinaria: via Livescia, via Marco Polo verso Fino Mornasco, SP35, SP31 verso Bregnano, SP32, SP33, via Como, via San Maurizio, via Isonzo verso Turate e rientrare in A9 a Turate;

per la chiusura di Fino Mornasco e Lomazzo nord, in entrata verso Lainate: Turate;

per la chiusura di Fino Mornasco e Lomazzo nord, in entrata verso Como/Chiasso: Como Centro.

DALLE 21:00 DI MERCOLEDI’ 18 ALLE 5:00 DI GIOVEDI’ 19 NOVEMBRE

-sarà chiusa l’uscita di Fino Mornasco, per chi proviene da Chiasso/Como, per consentire lavori di manutenzione della segnaletica orizzontale.

In alternativa si consiglia:

-dalle 21:00 alle 22:00 di mercoledì 18 novembre: Como Centro;

-dalle 22:00 di mercoledì 18 alle 5:00 di giovedì 19 novembre, in considerazione della chiusura di seguito indicata del tratto Lago di Como-Como Centro, verso Lainate, si dovrà uscire a Lago di Como;

chi, invece, entrerà a Como Centro, potrà uscire a Lomazzo nord;

-sarà chiuso il tratto compreso tra Lomazzo nord e l’allacciamento A59 Tangenziale di Como, verso Como/Chiasso, per consentire lavori di pavimentazione.

Si precisa che saranno contestualmente chiuse le entrate, in entrambe le direzioni, di Lomazzo nord e Fino Mornasco, mentre l’area di servizio “Lario est”, situata nel suddetto tratto, sarà chiusa con un’ora di anticipo.

In alternativa si consiglia:

per la chiusura del tratto, dopo l’uscita obbligatoria a Lomazzo nord, percorrere la viabilità ordinaria: SP23, SP30, SP35, via Cecilio e rientrare in A9 a Como Centro;

per la chiusura di Lomazzo nord e Fino Mornasco, in entrata verso Como/Chiasso: Como Centro;

per la chiusura di Lomazzo nord e Fino Mornasco, in entrata verso Lainate: Lomazzo sud.

DALLE 22:00 DI MERCOLEDI’ 18 ALLE 5:00 DI GIOVEDI’ 19 NOVEMBRE

-sarà chiuso il tratto compreso tra Lago di Como e Como centro, verso Lainate, per consentire attività di ispezione e manutenzione viadotto.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria a Lago di Como, percorrere la viabilità ordinaria verso Lainate/Milano e rientrare in A9 a Como Centro.

DALLE 20:00 DI GIOVEDI’ 19 ALLE 5:00 DI VENERDI’ 20 NOVEMBRE

-sarà chiusa l’area di servizio “Lario est”, situata nel tratto compreso tra Lomazzo nord e Fino Mornasco, verso Chiasso/Svizzera, per consentire lavori di pavimentazione.

DALLE 22:00 DI GIOVEDI’ 19 ALLE 5:00 DI VENERDI’ 20 NOVEMBRE

-sarà chiuso il tratto compreso tra Como Centro e Chiasso, verso Chiasso/Svizzera, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle gallerie.

Si precisa che sarà contestualmente chiusa l’entrata in entrambe le direzioni, di Como Centro.

In alternativa si consiglia:

per la chiusura del tratto, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Como Centro, percorrere la viabilità ordinaria in direzione Chiasso, fino a raggiungere la dogana cittadina;

per la chiusura di Como Centro, verso Chiasso/Svizzera, percorrere la viabilità ordinaria in direzione Chiasso, fino a raggiungere la dogana cittadina;

per la chiusura di Como Centro, verso Lainate: Fino Mornasco.

DALLE 20:00 DI VENERDI’ 20 ALLE 5:00 DI SABATO 21 NOVEMBRE

-sarà chiusa l’area di servizio “Lario est”, situata nel tratto compreso tra Lomazzo nord e Fino Mornasco, verso Chiasso/Svizzera, per consentire lavori di pavimentazione.

DALLE 23:00 DI VENERDI’ 20 ALLE 6:00 DI SABATO 21 NOVEMBRE

-sarà chiuso il tratto compreso tra Lago di Como e Como centro, verso Lainate, per consentire attività di ispezione e manutenzione viadotto.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria a Lago di Como, percorrere la viabilità ordinaria verso Lainate/Milano e rientrare in A9 a Como Centro.

DALLE 23:00 DI SABATO 21 ALLE 6:00 DI DOMENICA 22 NOVEMBRE E DALLE 22:00 DI DOMENICA 22 ALLE 5:00 DI LUNEDI’ 23 NOVEMBRE

–sarà chiuso il tratto compreso tra Lago di Como e Como centro, verso Lainate, per consentire attività di ispezione e manutenzione viadotto.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria a Lago di Como, percorrere la viabilità ordinaria verso Lainate/Milano e rientrare in A9 a Como Centro.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.