A9 LAINATE-COMO-CHIASSO: CHIUSURE NOTTURNE TRATTI COMO CENTRO-CHIASSO E LAGO DI COMO-COMO CENTRO
A9 LAINATE-COMO-CHIASSO: CHIUSURE NOTTURNE TRATTI COMO CENTRO-CHIASSO E LAGO DI COMO-COMO CENTRO
Roma, 19 dicembre 2025 – Sulla A9 Lainate-Como-Chiasso, per consentire lavori di manutenzione delle essenze arboree, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
-dalle 22:00 di lunedì 22 qlle 5:00 di martedì 23 dicembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Como Centro e Chiasso, verso Chiasso.
Si precisa che lo svincolo di Como Centro sarà chiuso in entrata in entrambe le direzioni, Chiasso e Lainate/Milano.
In alternativa si consiglia:
per la chiusura del tratto, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Como Centro, percorrere la viabilità ordinaria in direzione Chiasso, fino a raggiungere la della dogana cittadina;
per la chiusura di Como Centro, in entrata verso Chiasso, percorrere la viabilità ordinaria in direzione Chiasso, fino a raggiungere la dogana cittadina;
per la chiusura di Como Centro, in entrata verso Lainate/Milano: Fino Mornasco;
-dalle 22:00 di martedì 23 alle 5:00 di mercoledì 24 dicembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Lago di Como e Como Centro, verso Lainate.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Lago di Como, percorrere la viabilità ordinaria in direzione Lainate/Milano e rientrare in A9 a Como Centro.