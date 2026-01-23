A9 LAINATE-COMO-CHIASSO: CHIUSURE NOTTURNE TRATTI COMO CENTRO-CHIASSO E LAGO DI COMO-COMO CENTRO
A9 LAINATE-COMO-CHIASSO: CHIUSURE NOTTURNE TRATTI COMO CENTRO-CHIASSO E LAGO DI COMO-COMO CENTRO
Roma, 23 gennaio 2026 Sulla A9 Lainate-Como-Chiasso, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle gallerie, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
Dalle 22:00 di lunedì 26 alle 5:00 di martedì 27 gennaio;
nelle due notti di mercoledì 28 e giovedì 29 gennaioo, con orario 22:00-5:00:
-sarà chiuso il tratto compreso tra Como Centro e Chiasso, verso Chiasso.
Si precisa che lo svincolo di Como Centro sarà contestualmente chiuso in entrata in entrambe le direzioni.
In alternativa si consiglia:
per la chiusura del tratto, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Como Centro, percorrere la viabilità ordinaria in direzione Chiasso, fino a raggiungere la dogana cittadina;
per la chiusura dell’entrata di Como sud, verso Chiasso, percorrere la viabilità ordinaria in direzione Chiasso fino a raggiungere la dogana cittadina;
per la chiusura dell’entrata di Como sud verso, verso Lainate: entrare a Fino Mornasco.
Dalle 22:00 di martedì 27 alle 5:00 di mercoledì 28 gennaio;
nelle due notti di venerdì 30 e sabato 31 gennaio, con orario 23:00-6:00;
dalle 22:00 di domenica 1 alle 5:00 di lunedì 2 febbraio:
–sarà chiuso il tratto compreso tra Lago di Como e Como Centro, verso Lainate.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Lago di Como, percorrere la viabilità ordinaria in direzione Lainate e rientrare in A9 a Como Centro.