A9 LAINATE-COMO-CHIASSO: CHIUSURE NOTTURNE TRATTI COMO CENTRO-CHIASSO E LAGO DI COMO-ALLACCIAMENTO A59

Roma, 7 giugno 2026 – Sulla A9 Lainate-Como-Chiasso, per consentire lavori di manutenzione impianti elettrici delle gallerie, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

DALLE 22:00 DI MERCOLEDI’ 10 ALLE 5:00 DI GIOVEDI’ 11 GIUGNO

-sarà chiuso il tratto compreso tra Como Centro e Chiasso, verso il confine italo-svizzero.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Como Centro, percorrere la viabilità ordinaria verso Chiasso, fino a raggiungere la dogana cittadina;

-sarà chiuso il tratto compreso tra Lago di Como e l’allacciamento con la A59 Tangenziale di Como, verso Lainate. In considerazione della suddetta chiusura in direzione Chiasso, lo svincolo di Como Centro sarà chiuso in entrata in entrambe le direzioni, Lainate e Chiasso.

Si precisa che, per chi proviene dalla Tangenziale di Como, sarà regolarmente transitabile il ramo di allacciamento sulla A9.

In alternativa si consiglia:

per la chiusura del tratto, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Lago di Como, percorrere la viabilità ordinaria verso Lainate/Milano e rientrare in A9 a Fino Mornasco;

per la chiusura dell’entrata di Como Centro, verso Lainate, si consiglia di entrare a Fino Mornasco, mentre chi è diretto verso Chiasso potrà seguire le indicazioni per Chiasso, lungo la viabilità ordinaria.

DALLE 22:00 DI GIOVEDI’ 11 ALLE 5:00 DI VENERDI’ 12 GIUGNO

-sarà chiuso il tratto compreso tra Como Centro e Chiasso, verso il confine italo-svizzero.

Si precisa che lo svincolo di Como Centro sarà chiuso in entrata in entrambe le direzioni, Chiasso e Lainate.

In alternativa si consiglia:

per la chiusura del tratto, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Como Centro, percorrere la viabilità ordinaria verso Chiasso, fino a raggiungere la dogana cittadina;

per la chiusura dell’entrata di Como Centro, verso Chiasso, seguire le indicazioni per Chiasso lungo la viabilità ordinaria, mentre chi è diretto verso Lainate, potrà entrare a Fino Mornasco.