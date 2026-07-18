A9 LAINATE-COMO-CHIASSO: CHIUSURE NOTTURNE SVINCOLI TURATE, SARONNO, UBOLDO E ORIGGIO; A8 MILANO-VARESE: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA A9

Roma, 18 luglio 2026 – Sulla A9 Lainate-Como-Chiasso e sulla A8 Milano-Varese, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

DALLE 21:00 DI MARTEDI’ 21 ALLE 5:00 DI MERCOLEDI’ 22 LUGLIO

Sulla A9 Lainate-Como-Chiasso:

-sarà chiuso lo svincolo di Turate, in entrata e in uscita.

In alternativa, si consiglia di utilizzare lo svincolo di Lomazzo nord o di Origgio;

-sarà chiuso lo svincolo di Saronno, in entrata in entrambe le direzioni, Lainate e Chiasso e in uscita per chi proviene da Chiasso/Como.

In alternativa, si consiglia di utilizzare lo svincolo di Lomazzo nord o di Origgio.

DALLE 21:00 DI MERCOLEDI’ 22 ALLE 5:00 DI GIOVEDI’ 23 LUGLIO

Sulla A9 Lainate-Como-Chiasso:

-sarà chiuso lo svincolo di Uboldo, in entrata verso Lainate/A8 Milano-Varese e in uscita per chi proviene da Chiasso/Como.

In alternativa, si consiglia:

in entrata verso A8/Milano: entrare, sulla stessa A9, a Saronno oppure entrare sulla A8 Milano-Varese a Lainate Arese o Fiera Milano;

in entrata verso A8/Varese: entrare sulla A8 a Castellanza;

sarà chiuso lo svincolo di Origgio, in entrata verso Lainate/A8 Milano-Varese.

In alternativa, si consiglia:

in entrata verso A8/Milano: entrare, sulla stessa A9, a Saronno oppure entrare sulla A8 Milano-Varese a Lainate Arese o Fiera Milano;

in entrata verso A8/Varese: entrare sulla A8 a Castellanza.

DALLE 23:00 DI VENERDI’ 24 ALLE 5:00 DI SABATO 25 LUGLIO

Sulla A8 Milano-Varese:

-sarà chiuso, per chi proviene da Varese, il Ramo di immissione sulla A9 Lainate-Como-Chiasso, verso Como/Chiasso.

In alternativa, anticipare l’uscita allo svincolo di Castellanza, percorrere la SP527 Bustese verso Rescaldina/Uboldo/Saronno ed entrare in A9 allo svincolo di Saronno.

In ulteriore alternativa, si dovrà proseguire obbligatoriamente sulla A8 verso Milano, uscire a Lainate e rientrare dalla stessa stazione in direzione Varese, per immettersi poi sulla A9 verso Como/Chiasso.