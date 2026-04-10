A9 LAINATE-COMO-CHIASSO: CHIUSURE NOTTURNE SVINCOLI DI UBOLDO, ORIGGIO, TURATE, LOMAZZO NORD E FINO MORNASCO

Roma, 10 aprile 2026 – Sulla A9 Lainate-Como-Chiasso, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

DALLE 22:00 DI LUNEDI’ 13 ALLE 5:00 DI MARTEDI’ 14 APRILE

-sarà chiuso lo svincolo di Uboldo, in entrata verso Lainate, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza.

In alternativa si consiglia di entrare allo svincolo di Saronno o allo svincolo di Lainate Arese.

Chi è diretto verso Varese potrà entrare a Castellanza, sulla A8 Milano-Varese;

-sarà chiuso lo svincolo di Origgio, in entrata in entrambe le direzioni, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza.

In alternativa si consiglia di entrare ai seguenti svincoli:

verso Lainate: Saronno o Lainate Arese;

verso Chiasso: Saronno.

DALLE 22:00 DI MARTEDI’ 14 ALLE 5:00 DI MERCOLEDI’ 15 APRILE

-sarà chiuso lo svincolo di Turate, in entrata in entrambe le direzioni, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza.

In alternativa si consiglia di entrare ai seguenti svincoli:

verso Lainate: Saronno;

verso Chiasso: Lomazzo nord.

DALLE 22:00 DI MERCOLEDI’ 15 ALLE 5:00 DI GIOVEDI’ 16 APRILE

-sarà chiuso lo svincolo di Turate, in uscita per chi proviene da Lainate e da Chiasso, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza.

In alternativa si consiglia di uscire ai seguenti svincoli:

per chi proviene da Lainate: Saronno; in ulteriore alternativa, proseguire in A9 verso Chiasso e uscire a Lomazzo sud;

verso Chiasso: Lomazzo nord; in ulteriore alternativa, proseguire in A9 verso Lainate e uscire a Saronno.

DALLE 23:00 DI MERCOLEDI’ 15 ALLE 5:00 DI GIOVEDI’ 16 APRILE

–sarà chiuso lo svincolo di Lomazzo nord, in entrata in entrambe le direzioni, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere antirumore.

In alternativa si consiglia di entrare ai seguenti svincoli:

verso Lainate: Lomazzo sud;

verso Chiasso: Fino Mornasco.

DALLE 21:00 DI GIOVEDI’ 16 ALLE 5:00 DI VENERDI’ 17 APRILE

-saranno chiusi i rami di svincolo/stazione di Fino Mornasco, in entrata in entrambe le direzioni, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere antirumore.

In alternativa si consiglia di entrare ai seguenti svincoli:

verso Lainate: Lomazzo nord;

verso Chiasso: Como Centro.

DALLE 22:00 DI GIOVEDI’ 16 ALLE 5:00 DI VENERDI’ 17 APRILE

-sarà chiuso lo svincolo di Lomazzo nord, in uscita per chi proviene da Lainate e da Chiasso, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza.

In alternativa si consiglia di uscire ai seguenti svincoli:

per chi proviene da Lainate: Lomazzo sud; in ulteriore alternativa, proseguire in A9 verso Chiasso e uscire a Fino Mornasco;

per chi proviene da Chiasso: Fino Mornasco; in ulteriore alternativa, proseguire in A9 verso Lainate e uscire a Turate.

DALLE 21:00 DI VENERDI’ 17 ALLE 5:00 DI SABATO 18 APRILE

-sarà chiuso lo svincolo di Uboldo, in uscita per chi proviene da Lainate, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere antirumore.

In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo di Saronno;

-sarà chiuso lo svincolo di Origgio, in entrata in entrambe le direzioni e in uscita per chi proviene da Lainate, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere antirumore.

In alternativa si consiglia di utilizzare i seguenti svincoli:

in entrata verso Lainate: Uboldo;

in entrata verso Chiasso: Saronno;

in uscita per chi proviene da Lainate: Saronno.

DALLE 22:00 DI VENERDI’ 17 ALLE 5:00 DI SABATO 18 APRILE

-sarà chiuso lo svincolo di Lomazzo nord, in entrata in entrambe le direzioni, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza.

In alternativa si consiglia di entrare ai seguenti svincoli:

verso Milano: Lomazzo sud;

verso Chiasso: Fino Mornasco.