A9 LAINATE-COMO-CHIASSO: CHIUSURE NOTTURNE SVINCOLI DI UBOLDO, ORIGGIO, SARONNO, TURATE E COMO CENTRO

Roma, 23 ottobre 2026 – Sulla A9 Lainate-Como-Chiasso, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

DALLE 21:00 DI LUNEDI’ 26 ALLE 5:00 DI MARTED’ 27 OTTOBRE

-sarà chiusa l’entrata di Uboldo, verso Lainate e in uscita per chi proviene da Lainate e Chiasso.

In alternativa si consiglia di entrare ai seguenti svincoli:

in entrata verso Lainate: Saronno, sulla stessa A9, o Lainate Arese, sulla A8 Milano-Varese;

in uscita per chi proviene da Lainate: Saronno, sulla stessa A9;

in uscita per chi proviene da Chiasso: Saronno, sulla stessa A9, oppure immettersi in A8 verso Varese e uscire a Origgio ovest, proseguire poi su via per Cantalupo, via Buozzi, via del Lavoro, fino a raggiungere Origgio Uboldo;

-sarà chiusa l’entrata di Origgio, in entrambe le direzioni e l’uscita per chi proviene da Lainate.

In alternativa si consiglia:

in entrata verso Lainate: Saronno, sulla stessa A9, o Lainate Arese, sulla A8 Milano-Varese;

in entrata verso Chiasso e in uscita per chi proviene da Lainate: Saronno, sulla stessa A9.

DALLE 21:00 DI GIOVEDI’ 29 ALLE 5:00 DI VENERDI’ 30 OTTOBRE, IN MODALITA’ ALTERNATA

-sarà chiuso lo svincolo di Saronno, in entrata e in uscita.

In alternativa, utilizzare Turate o Origgio Uboldo;

-sarà chiuso lo svincolo di Turate, in entrata e in uscita.

In alternativa, utilizzare Saronno, Lomazzo sud o Lomazzo nord.

DALLE 21:00 DI VENERDI’ 30 ALLE 5:00 DI SABATO 31 OTTOBRE

-sarà chiuso lo svincolo di Como Centro, in entrata in entrambe le direzioni e in uscita per chi proviene da Lainate. In alternativa si consiglia:

in entrata verso Lainate: Lomazzo nord;

in entrata verso Chiasso, percorrere la viabilità ordinaria verso Chiasso, fino a raggiungere la dogana cittadina;

in uscita per chi proviene da Lainate: Lomazzo nord, oppure proseguire in A9 verso Chiasso e uscire a Lago di Como o a Como Monte Olimpino.

Si ricorda che, per consentire lavori di di riqualifica della stazione di Fino Mornasco, che prevedono il rinnovo degli impianti di stazione e del sistema di esazione, è chiusa Fino Mornasco, in entrata in entrambe le direzioni, verso Lainate e Chiasso, e in uscita per chi proviene da Lainate/Milano.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.