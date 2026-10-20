A9 LAINATE-COMO-CHIASSO: CHIUSURE NOTTURNE SVINCOLI DI UBOLDO E ORIGGIO
A9 LAINATE-COMO-CHIASSO: CHIUSURE NOTTURNE SVINCOLI DI UBOLDO E ORIGGIO
Roma, 20 ottobre 2026 – Sulla A9 Lainate-Como-Chiasso, dalle 21:00 di giovedì 22 alle 5:00 di venerdì 23 ottobre, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
-sarà chiusa l’entrata di Uboldo, verso Lainate, per consentire lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale.
In alternativa, entrare allo svincolo di Saronno, sulla stessa A9 o a Lainate Arese o Fiera Milano, sulla A8 Milano-Varese;
-sarà chiusa l’uscita di Uboldo, per chi proviene da Lainate, per consentire lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale.
In alternativa, proseguire in A9 verso Chiasso e uscire a Saronno;
-sarà chiusa l’uscita di Uboldo, per chi proviene da Chiasso/Como, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza.
In alternativa, anticipare l’uscita allo svincolo di Saronno, oppure immettersi in A8 Milano-Varese, verso Varese, uscire a Origgio ovest, percorrere via per Cantalupo, via Buozzi, via del Lavoro, fino a raggiungere Origgio Uboldo;
-sarà chiusa l’entrata di Origgio, verso Lainate, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza.
In alternativa, si consiglia di entrare allo svincolo di Saronno, sulla stessa A9 o a Lainate Arese o Fiera Milano, sulla A8 Milano-Varese;
-sarà chiusa l’entrata di Origgio, verso Como, per consentire lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale.
In alternativa, si consiglia di entrare a Saronno;
-sarà chiusa l’uscita di Origgio, per chi proviene da Lainate, per consentire lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale.
In alternativa, proseguire in A9 verso Chiasso e uscire a Saronno.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.