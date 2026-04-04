A9 LAINATE-COMO-CHIASSO: CHIUSURE NOTTURNE SVINCOLI DI TURATE, UBOLDO E ORIGGIO E TRATTI LAGO DI COMO-COMO CENTRO E COMO CENTRO-CHIASSO
A9 LAINATE-COMO-CHIASSO: CHIUSURE NOTTURNE SVINCOLI DI TURATE, UBOLDO E ORIGGIO E TRATTI LAGO DI COMO-COMO CENTRO E COMO CENTRO-CHIASSO
Roma, 4 aprile 2026 – Sulla A9 Lainate-Como-Chiasso, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
DALLE 21:00 DI MARTEDI’ 7 ALLE 5:00 DI MERCOLEDI’ 8 APRILE
-sarà chiuso lo svincolo di Turate, in uscita per chi proviene da Lainate e da Chiasso, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza.
In alternativa, si consiglia di uscire ai seguenti svincoli:
per chi proviene da Lainate: Saronno;
per chi proviene da Chiasso: Lomazzo nord o Lomazzo sud.
DALLE 21:00 DI MERCOLEDI’ 8 ALLE 5:00 DI GIOVEDI’ 9 APRILE
-sarà chiuso lo svincolo di Turate, in entrata verso Lainate e Chiasso, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza.
In alternativa, si consiglia di entrare ai seguenti svincoli:
verso Lainate: Saronno;
verso Chiasso: Lomazzo sud o Lomazzo nord.
DALLE 22:00 DI MERCOLEDI’ 8 ALLE 5:00 DI GIOVEDI’ 9 APRILE
-sarà chiuso il tratto compreso tra Lago di Como e Como Centro, verso Lainate, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle gallerie.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Lago di Como, percorrere la viabilità ordinaria verso Lainate/Milano e rientrare in A9 allo svincolo di Como Centro.
DALLE 21:00 DI GIOVEDI’ 9 ALLE 5:00 DI VENERDI’ 10 APRILE, IN MODALITA’ ALTERNATA
-sarà chiuso lo svincolo di Uboldo, in uscita per chi proviene da Lainate e da Chiasso, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza.
In alternativa, si consiglia:
per chi proviene da Lainate: uscire allo svincolo di Origgio;
per chi proviene da Chiasso: proseguire in A9 seguendo le indicazioni per Lainate/Milano, uscire ad Origgio ovest, percorrere la viabilità ordinaria: via per Cantalupo, via Buozzi, via del Lavoro, fino a raggiungere lo svincolo di Origgio Uboldo; in ulteriore alternativa, anticipare l’uscita a Saronno;
-sarà chiuso lo svincolo di Origgio, in uscita per chi proviene da Lainate, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza. In alternativa, si consiglia di uscire allo svincolo di Uboldo o di Saronno.
Si ricorda che le suddette chiusure saranno effettuate in modalità alternata.
DALLE 22:00 DI GIOVEDI’ 9 ALLE 5:00 DI VENERDI’ 10 APRILE
-sarà chiuso il tratto compreso tra Como Centro e Chiasso, verso il confine italo-svizzero, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle gallerie. Si precisa che lo svincolo di Como Centro sarà chiuso in entrata in entrambe le direzioni.
In alternativa, si consiglia:
per la chiusura del tratto: dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Como Centro, percorrere la viabilità ordinaria verso Chiasso, fino a raggiungere la dogana cittadina;
per la chiusura dell’entrata di Como Centro verso Chiasso: percorrere la viabilità ordinaria in direzione Chiasso, fino a raggiungere la dogana cittadina;
per la chiusura dell’entrata di Como Centro verso Lainate: Fino Mornasco.
DALLE 21:00 DI VENERDI’ 10 ALLE 5:00 DI SABATO 11 APRILE, IN MODALITA’ ALTERNATA
-sarà chiuso lo svincolo di Uboldo, in entrata verso Lainate, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza.
In alternativa, si consiglia di entrare allo svincolo di Origgio;
-sarà chiuso lo svincolo di Origgio, in entrata verso Lainate e Chiasso, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza.
In alternativa, si consiglia di entrare ai seguenti svincoli:
verso Lainate: Uboldo;
verso Chiasso: Saronno o Uboldo.
Si ricorda che le suddette chiusure saranno effettuate in modalità alternata.