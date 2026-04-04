A9 LAINATE-COMO-CHIASSO: CHIUSURE NOTTURNE SVINCOLI DI TURATE, UBOLDO E ORIGGIO E TRATTI LAGO DI COMO-COMO CENTRO E COMO CENTRO-CHIASSO

Roma, 4 aprile 2026 – Sulla A9 Lainate-Como-Chiasso, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

DALLE 21:00 DI MARTEDI’ 7 ALLE 5:00 DI MERCOLEDI’ 8 APRILE

-sarà chiuso lo svincolo di Turate, in uscita per chi proviene da Lainate e da Chiasso, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza.

In alternativa, si consiglia di uscire ai seguenti svincoli:

per chi proviene da Lainate: Saronno;

per chi proviene da Chiasso: Lomazzo nord o Lomazzo sud.

DALLE 21:00 DI MERCOLEDI’ 8 ALLE 5:00 DI GIOVEDI’ 9 APRILE

-sarà chiuso lo svincolo di Turate, in entrata verso Lainate e Chiasso, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza.

In alternativa, si consiglia di entrare ai seguenti svincoli:

verso Lainate: Saronno;

verso Chiasso: Lomazzo sud o Lomazzo nord.

DALLE 22:00 DI MERCOLEDI’ 8 ALLE 5:00 DI GIOVEDI’ 9 APRILE

-sarà chiuso il tratto compreso tra Lago di Como e Como Centro, verso Lainate, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle gallerie.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Lago di Como, percorrere la viabilità ordinaria verso Lainate/Milano e rientrare in A9 allo svincolo di Como Centro.

DALLE 21:00 DI GIOVEDI’ 9 ALLE 5:00 DI VENERDI’ 10 APRILE, IN MODALITA’ ALTERNATA

-sarà chiuso lo svincolo di Uboldo, in uscita per chi proviene da Lainate e da Chiasso, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza.

In alternativa, si consiglia:

per chi proviene da Lainate: uscire allo svincolo di Origgio;

per chi proviene da Chiasso: proseguire in A9 seguendo le indicazioni per Lainate/Milano, uscire ad Origgio ovest, percorrere la viabilità ordinaria: via per Cantalupo, via Buozzi, via del Lavoro, fino a raggiungere lo svincolo di Origgio Uboldo; in ulteriore alternativa, anticipare l’uscita a Saronno;

-sarà chiuso lo svincolo di Origgio, in uscita per chi proviene da Lainate, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza. In alternativa, si consiglia di uscire allo svincolo di Uboldo o di Saronno.

Si ricorda che le suddette chiusure saranno effettuate in modalità alternata.

DALLE 22:00 DI GIOVEDI’ 9 ALLE 5:00 DI VENERDI’ 10 APRILE

-sarà chiuso il tratto compreso tra Como Centro e Chiasso, verso il confine italo-svizzero, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle gallerie. Si precisa che lo svincolo di Como Centro sarà chiuso in entrata in entrambe le direzioni.

In alternativa, si consiglia:

per la chiusura del tratto: dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Como Centro, percorrere la viabilità ordinaria verso Chiasso, fino a raggiungere la dogana cittadina;

per la chiusura dell’entrata di Como Centro verso Chiasso: percorrere la viabilità ordinaria in direzione Chiasso, fino a raggiungere la dogana cittadina;

per la chiusura dell’entrata di Como Centro verso Lainate: Fino Mornasco.

DALLE 21:00 DI VENERDI’ 10 ALLE 5:00 DI SABATO 11 APRILE, IN MODALITA’ ALTERNATA

-sarà chiuso lo svincolo di Uboldo, in entrata verso Lainate, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza.

In alternativa, si consiglia di entrare allo svincolo di Origgio;

-sarà chiuso lo svincolo di Origgio, in entrata verso Lainate e Chiasso, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza.

In alternativa, si consiglia di entrare ai seguenti svincoli:

verso Lainate: Uboldo;

verso Chiasso: Saronno o Uboldo.

Si ricorda che le suddette chiusure saranno effettuate in modalità alternata.