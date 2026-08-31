A9 LAINATE-COMO-CHIASSO: CHIUSURE NOTTURNE SVINCOLI DI TURATE, LOMAZZO NORD E ORIGGIO
A9 LAINATE-COMO-CHIASSO: CHIUSURE NOTTURNE SVINCOLI DI TURATE, LOMAZZO NORD E ORIGGIO
Roma, 31 agosto 2026 – Sulla A9 Lainate-Como-Chiasso, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
DALLE 21:00 DI GIOVEDI’ 3 ALLE 5:00 DI VENERDI’ 4 SETTEMBRE, IN MODALITA’ ALTERNATA
-sarà chiuso lo svincolo di Turate, in entrata e in uscita.
In alternativa si potrà utilizzare lo svincolo di Lomazzo nord, di Lomazzo sud o di Saronno;
-sarà chiuso lo svincolo di Lomazzo nord, in entrata e in uscita.
In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo di Lomazzo sud o di Fino Mornasco.
Si ricorda che le suddette chiusure verranno effettuate in modalità alternata.
DALLE 21:00 ALLE 23:00 DI VENERDI’ 4 SETTEMBRE
-sarà chiuso lo svincolo di Origgio, in entrata verso Lainate.
In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo di Uboldo.